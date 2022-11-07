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Авторынок в октябре упал на 62,8%. Какие автомобили пострадали больше всего?

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)  сообщила, что в октябре ситуация с продажами новых автомобилей в России ухудшилась. Если в сентябре падение составляло 59,6%, то в октябре – 62,8%.

На первом месте по количеству проданных машин находится Lada — в октябре было реализовано 19 145 штук, что меньше на 25%, или 6 428 машин, чем за октябрь 2021 г. 

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На втором месте оказался китайский производитель Haval: в октябре было реализовано 4 426 машин, что меньше на 8%, или же 377 штук, чем за аналогичный период прошлого года. 

Третье место занимает отечественный ГАЗ, продажи которого с прошлого года упали на 33%, или на 1 969 штук.

Самые худшие результаты: 

• Lexus — минус 99% (9 проданных автомобилей против 1 358 в октябре 2021 г.)
• Volvo — минус 99% (за октябрь 2022 г. продано 7 штук, в 2021 г. — 991)
• Land Rover — минус 98% (продано 9 авто в октябре 2022 г. против 500 в 2021 г.)
• Toyota — минус 98% (128 реализованных авто в октябре 2022 г., в 2021 г. — 8 516)
• Mitsubishi — минус 98% (за октябрь 2022 г. продано 75 штук, в 2021 г. — 3 016)


/ Сибирское Информационное Агентство /
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