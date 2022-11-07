Команда ИНК стала победителем VIII межрегионального волейбольного турнира среди мужских команд в Иркутске

В Иркутске завершился VIII межрегиональный волейбольный турнир среди мужских команд «Кубок Иркутской нефтяной компании». Соревнования прошли с 4 по 6 ноября, организатором выступила Иркутская нефтяная компания, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Фото: Роман Попов

В финале в «золотой play-off» вошли команды из Томска, Норильска, Красноярска и Иркутска. Второе место завоевала ООО «Норильскникельремонт», бронза досталась ООО «Газпром трансгаз Томск».

Участие в соревнованиях приняли восемь сильнейших команд от компаний: АО АНХК (Ангарск); ООО «Газпром трансгаз Томск» (Томск); ООО «Норильскникельремонт» (Норильск); ООО «РН-КрасНИИПИнефть» – АО «ВСНК» (Красноярск); Бурятский государственный университет ( Улан-Удэ); АО «Верхнечонскнефтегаз» (Иркутск), ООО «ИНК» (Иркутск), а также волейбольный клуб «Старт» (Зеленогорск, Красноярский край).

Фото: Роман Попов

– В ИНК уже в течение 22-х лет сотрудники вместе работают, отдыхают и делают много добрых дел. Потому что ИНК не просто компания, это – команда. Наши сотрудники играют в футбол, баскетбол, хоккей, волейбол и многое другое. И одной из ценностей в компании является как раз командность, которую сегодня снова показали наши ребята. Я поздравляю всех, кто вошел в финал. Игра была красивой и эмоциональной, – поздравила участников генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых.

Глава ИНК Яков Гинзбург наградил призеров кубками, грамотами, медалями и напомнил, что спорт в ИНК начался именно с волейбола.

– Сначала наша команда участвовала в соревнованиях на любительском уровне, а сейчас мы сами проводим соревнования и приглашаем другие компании. Сегодня финал удался! Финал, который подарил кучу эмоций, настоящий праздник для болельщиков, – поделился Яков Гинзбург.