Бизнес стал чаще жаловаться на давление правоохранительных органов

С октября 2021 на платформу «ЗаБизнес.РФ» поступило 1170 жалоб на действия МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры и ФСБ – это на 22% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. В деловых объединениях «Известиям» подтвердили тенденцию.

С октября 2021-го по октябрь 2022 года на платформу «ЗаБизнес.РФ» поступило 1170 жалоб от бизнесменов на правоохранительные органы, что на 22% больше, чем за предыдущие 12 месяцев, рассказала «Известиям» гендиректор платформы Элина Сидоренко. Всего за три года существования сервиса «ЗаБизнес.РФ» поступило более 3,5 тыс. жалоб.

В число самых проблемных, с точки зрения бизнесменов, входят расследования преступлений в сфере госконтрактов, а также случаев уклонения организаций от уплаты налогов. Еще предприниматели сетуют на доследственные проверки. Жалобы на нарушение законодательства о мобилизации стали поступать только к концу октября, что дает основание говорить либо о неосведомленности предпринимателей о возможности обратиться на платформу, либо о том, что такие проблемы носят не системный характер и легко разрешаются при обращении в органы, отметила Элина Сидоренко.