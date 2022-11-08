Новости

Бизнес стал чаще жаловаться на давление правоохранительных органов

С октября 2021 на платформу «ЗаБизнес.РФ» поступило 1170 жалоб на действия МВД, Следственного комитета, Генпрокуратуры и ФСБ – это на 22% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. В деловых объединениях «Известиям» подтвердили тенденцию.

С октября 2021-го по октябрь 2022 года на платформу «ЗаБизнес.РФ» поступило 1170 жалоб от бизнесменов на правоохранительные органы, что на 22% больше, чем за предыдущие 12 месяцев, рассказала «Известиям» гендиректор платформы Элина Сидоренко. Всего за три года существования сервиса «ЗаБизнес.РФ» поступило более 3,5 тыс. жалоб.

В число самых проблемных, с точки зрения бизнесменов, входят расследования преступлений в сфере госконтрактов, а также случаев уклонения организаций от уплаты налогов. Еще предприниматели сетуют на доследственные проверки. Жалобы на нарушение законодательства о мобилизации стали поступать только к концу октября, что дает основание говорить либо о неосведомленности предпринимателей о возможности обратиться на платформу, либо о том, что такие проблемы носят не системный характер и легко разрешаются при обращении в органы, отметила Элина Сидоренко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как работает фуд-холл в ТЦ "Цветной парк" на Байкальской
Время есть. Как работает фуд-холл в «Цветном парке» на Байкальской
Kimchi: «Тестируем новый формат»
«Сыр в масле»: «Пришлось меняться»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании