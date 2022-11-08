Домашний интернет в России может подорожать на 10-15%

Рост коснется и платного ТВ, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Тарифы на домашний интернет и платное телевидение в РФ в 2023 году могут вырасти более чем на 10%. Об этом заявили более половины менеджеров телеком-операторов в ходе опроса о перспективах развития отрасли, проведенного агентством TelecomDaily.

41% респондентов прогнозируют рост тарифов на 10–15%, а 14% считают, что стоимость услуг вырастет на 16% и более. Меньших темпов роста цен (на 3–9%) ожидают 33% опрошенных связистов.

Также могут вырасти и цены на мобильную связь, ожидают менеджеры компаний, которые, помимо проводного интернет-доступа и ТВ, продают и эту услугу.