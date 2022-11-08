Картину сибирской ранетки представила 13-летняя иркутянка в Третьяковской галерее

МТС сообщает об открытии цифровой ботанической экспозиции в Третьяковской галерее в Москве в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». На выставке представлены работы одаренных детей из разных уголков страны. Одной из работ, вошедших в экспозицию, стала картина тринадцатилетней Арины Анурьевой из Иркутска.

Фото пресс-службы МТС

Цифровая выставка стала итогом всероссийского художественного конкурса в рамках совместной образовательной онлайн-программы МТС и Третьяковской галереи. В течение нескольких месяцев дети и подростки со всей России знакомились с тонкостями работы акварельной краской, особенностями ботанической иллюстрации по мастер-классам музейных педагогов на платформе pokolenie.mts.ru и учились на практике изображать растения. Рисунок ученицы детской художественной школы №1 Иркутска покорил жюри конкурса. Юная художница изобразила ветку ранетки, которую часто можно встретить на улицах и дачах Приангарья. Сейчас работу школьницы можно увидеть в Третьяковской галерее, как и картины еще 16 талантливых подростков со всей страны. Специальная экспозиция «Поколения М» пройдет в здании Новой Третьяковки до 15 ноября.

Фото пресс-службы МТС

«Победа Арины – еще один яркий пример, как проект «Поколение М» стал эффективной площадкой для развития талантов ребят Приангарья и получают возможность делать уверенные шаги в профессиональное будущее. В 13 лет попасть в Третьяковку – разве не высшая похвала своего творчества? Поздравляю Арину и уверен, что победителей из региона будет больше с каждым годом. А «Поколение М» продолжит, объединяя технологическую и профессиональную экспертизу партнеров проекта, открывать бесплатные онлайн-возможности для образования юных иркутян», – рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

«Для меня победа в данном конкурсе дала определённый творческий толчок и веру в себя. Я не могла себе представить, что моя работа может быть выставлена в Третьяковской галерее. Но это оказалось вполне реально и достижимо. Сверстникам желаю верить в себя и заниматься любимым делом, у всех всё получится главное верить и стараться», – поделилась победительница «Поколения М» Арина Анурьева.