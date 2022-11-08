РУСАЛ завершил очередной этап благоустройства «Центра помощи и спасения» в Братске

Вдоль ограждения высажены молодые рябинки, внутри периметра появились новые представители хвойных пород, рассказали SIA.RU в пресс-службе РУСАЛа.

Братский «Центр помощи и спасения» для лечения больных коронавирусом открылся в 2020 году. Медучреждение рассчитано на 60 коек, с возможностью расширения до 90. За неполные два года медики Центра поставили на ноги более двух тысяч человек.

– Поскольку пандемия тогда стремительно набирала обороты, строить пришлось стахановскими темпами. Работы начались весной 2020 года, а в конце осени «Центр помощи и спасения» уже принял первых пациентов, - рассказывает управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Несмотря на то, что госпиталь передан региональному Министерству здравоохранения, РУСАЛ продолжает оказывать всемерную поддержку. Мы занимаемся благоустройством территории, финансируем необходимый текущий ремонт.

В прошлом году на территории «Центра помощи и спасения» появились более 250 молодых деревьев хвойных пород и была оборудована зона отдыха. В нынешнем сезоне сеяли и подстригали газоны, заменяли неприжившиеся деревца, вдоль забора высадили несколько десятков рябинок, которые со временем образуют живую изгородь.

– Территория госпиталя становится все более ухоженной и уютной. Красные листочки рябины, симпатичные кругленькие кустарники горной сосны, глаз радуется! - комментирует старшая медсестра «Центра помощи и спасения» Наталья Шульга. – Нам очень приятно такое внимание РУСАЛа. И это же не только для сотрудников делается, но и для пациентов тоже.

«Центр помощи и спасения» появился в Братске по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски и стал одним из способов поддержки региональной медицины в разгар пандемии Covid-19. После консультаций с областными властями финансирование проекта взяла на себя компания РУСАЛ. Строительство и оснащение медучреждения новейшим оборудованием обошлось металлургам в 405 миллионов рублей.

Всего компания построила семь Центров для лечения коронавируса: в Тайшете, Шелехове и Братске, а также в Саяногорске, Ачинске, Богучанах и Краснотурьинске.