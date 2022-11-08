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Мошенники взялись за фитнес-приложения

Об атаках заявили сотни тысяч пользователей Google Play, рассказали «Известиям» специалисты по информационной безопасности.

С начала года в российском сегменте Google Play распространились фейковые фитнес-приложения, которые автоматически списывают деньги с карт пользователей, не дававших осознанного согласия на такие операции. Как рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского», этот софт называется GriftHorse.l.

Схема работает так. Человеку предлагают скачать приложение с онлайн-курсом домашних тренировок или планом диеты за небольшую сумму – около 29 рублей.

Для установки нужно ввести данные банковской карты в самом приложении или на конкретном сайте. На деле пользователь соглашается с неочевидными условиями, написанными мелким шрифтом, которые зачастую не помещаются на экране. После этого с его карты ежемесячно начнут списывать деньги – от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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