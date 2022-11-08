Альфа-Онлайн — лидер среди мобильных интернет-банков для айфонов по оценке Markswebb

Мобильная версия интернет-банка Альфа-Онлайн лучше всего учитывает потребности клиентов. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства Markswebb по результатам сравнительного аудита мобильных банков для смартфонов на iOS.

Методика аудита основывалась на Mobile Banking Rank 2021 — эксперты изучили реализацию базовых задач клиентов (рейтинг Daily Banking) и задач, связанных с посещением отделения (рейтинг Digital Office). С учетом целей клиента аналитики выбрали самые частые сценарии, которые используют люди для управления финансами. Аналитики сравнили 5 банков: Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Ак Барс Банк, СберБанк и ВТБ по 70 сценариям и 580 критериям.

Альфа-Онлайн стал лидером сравнительного аудита. Согласно выводам Markswebb, интернет-банк Альфа-Банка лучше всего адаптирован под потребности пользователей и лучше всего решает их ежедневные задачи.

У команды банка получилось сделать полноценную альтернативу для приложения, даже удобнее: Альфа-Онлайн не нужно скачивать и можно сохранить ярлык на экран смартфона. В нем можно решать привычные задачи: открывать карты и счета, переводить деньги по номеру телефона, совершать покупки с помощью СБП, следить за тратами и многое другое.