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В Альфа-Банке предложили отраслевое решение для розничной торговли

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Альфа-Банк предлагает компаниям розничной торговли увеличить количество клиентов и снизить расходы на ведение бизнеса при помощи комплексных предложений для бизнеса.

В Альфа-Банке запустили готовое решение из набора финансовых и нефинансовых инструментов, при которых можно увеличить количество клиентов и получать больше прибыли. Они актуальны как бизнесу с небольшими оборотами, так и крупным игрокам.

Предложение включает торговый эквайринг без терминала – никакого дополнительного оборудования не понадобится. Деньги поступят на счёт в тот же день, даже в выходные.

Также для клиентов возможна оплата по QR-коду, покупатели смогут оплачивать товары без банковской карты — достаточно установить приложение банка на свой планшет или смартфон. А в случае возврата товара, деньги сразу вернутся на счёт.

Дополнительно можно оформить подписку «Альфа-Безопасность» и онлайн-бухгалтерию для оптимизации затрат на юристов и бухгалтерию соответственно.

«Мы проанализировали, с какими проблемами розничная торговля сталкивается чаще всего. Например, деньги после оплаты безналичным способом приходят на счёт через несколько дней или высокие комиссии за платежи клиентов по карте и наличными. И наше отраслевое предложение для розничного бизнеса – это решение большинства этих вопросов», – прокомментировала Ирина Пономарева, руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка.

Подробнее о предложении можно узнать на сайте Альфа-Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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