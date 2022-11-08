Примсоцбанк предложил бизнес-ипотеку за 48 часов

Бизнес-ипотеку в Примсоцбанке теперь можно оформить буквально за 48 часов и при минимальном пакете документов.

- Мы знаем, что у клиента не всегда есть время ждать, пока Банк рассмотрит заявку, и поэтому упростили самые важные для клиентов условия. Ещё один плюс – по программе можно приобрести в том числе жилую недвижимость, – комментирует Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Напомним, бизнес-ипотека в Примсоцбанке выдается на сумму от 500 тыс. до 65 млн. рублей, на срок от 3 месяцев до 10 лет, процентная ставка – 10,5%. При этом, если площадь недвижимости составляет до 150 кв. м. – первоначальный взнос не потребуется.