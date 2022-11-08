Продажи новых автомобилей упали

Запасы японских, южнокорейских и европейских автомобилей становятся меньше, китайские производители не торопятся занимать рынок, пишут «Известия».

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в прошлом месяце было продано 45 228 автомобилей, что на 62,8%, или на 74 681 машину, меньше, чем в октябре прошлого года. Разница с сентябрем 2022-го небольшая (–3,15%, или 1470 машин), но знаковая: впервые за несколько месяцев рынок показал снижение.

Схожая картина получилась и у агентства «Автостат», которое считает не отгрузки дилеров, а электронные ПТС и учитывает большее количество брендов. Итог октября: 43 308 единиц, что на 63,1% меньше, чем в 2021 году, и на 2,5% меньше, чем в сентябре этого года. Причем, указывают аналитики «Автостата», в последнюю неделю октября россияне приобрели 11 546 новых легковых автомобилей — рекордный показатель за последние семь месяцев.