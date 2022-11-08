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Более 50 единиц техники убирают снег в Иркутске

По информации Иркутского УГМС, на утро 8 ноября в городе выпало 4 миллиметра осадков, что составляет 20% от нормы ноября. Интенсивность снегопада уменьшается, днем пройдет небольшой снег. По прогнозу синоптиков, следующий снегопад ожидается 10 ноября.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в настоящее время на уборке правого берега задействовано 17 комбинированных дорожных машин, 5 тракторных щеток и 3 тротуароуборочных комплекса. На левом берегу работает 31 единица техники.

Днем на городские улицы выйдет 94 специализированных машины. В очистке дорог и тротуаров будет занято 208 рабочих.

На территории парков и скверов на уборку снега выведено 10 единиц спецтехники. Как сообщает МКУ «Городская среда», для содержания общественных территорий привлечено более 100 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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