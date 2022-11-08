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СберЗдоровье разработал специальный продукт для пациентов с гипертонией

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье разработал специальный продукт для пациентов с гипертонией. «Умный мониторинг» включает в себя не только медицинский тонометр, а также сопровождение персонального врача СберЗдоровья, доступного для консультаций в течение года. Теперь устройство могут приобрести жители Москвы на сайте и в приложении  СБЕР ЕАПТЕКИ.  Устройство также доступно для покупки  по всей стране на сайте СберЗдоровья.

Автоматический тонометр AND UA-911BT-C, оснащенный функцией Bluetooth и индикатором аритмии, измеряет давление и в режиме реального времени передает показатели врачу СберЗдоровья. Кардиолог на связи 24/7 и сам позвонит пациенту, если показатели замеров будут отклоняться от нормы. В случае необходимости врач поможет вызвать скорую медицинскую помощь. Данные за весь период хранятся в «Дневнике наблюдений» мобильного приложения сервиса и доступны как врачу, так и пациенту. Помимо этого, тонометр может сам напомнить пользователю о необходимости измерить давление.

Умный тонометр освобождает от необходимости самостоятельно контролировать показатели давления, вручную вести дневник замеров и планировать поход в клинику просто для передачи данных врачу. Продукт актуален для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и тем, кто нуждается в постоянном наблюдении врача – например, недавно перенес операцию на сердце. Программу можно приобрести и для родных и близких с кардиологическими заболеваниями – так их здоровье всегда будет под контролем специалиста.

Ежемесячные плановые консультации с кардиологом на протяжении 1 года (12 консультаций) также уже включены в стоимость. После консультации в личном кабинете СберЗдоровья появится заключение врача в электронном виде.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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