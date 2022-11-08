Иркутяне назвали самые благородные профессии

В топ-3 самоотверженных профессий этого года – медработники, педагоги и военнослужащие. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob принимали участие экономически активные граждане из всех округов страны.

25% иркутян назвали профессию врача самой благородной в настоящее время. На втором месте – учитель (10% голосов). На третьем – военнослужащий (8%).

По 5% респондентов самым благородным считают труд рабочих и спасателей МЧС. По 4% голосов – у пожарных и дворников, по 2% – у инженеров и волонтеров. Среди других благородных профессий иркутяне называли водителей, правозащитников, журналистов, социальных работников, космонавтов, поваров, художников.

6% респондентов считают, что в каждой профессии есть нравственные и благородные люди.

9% утверждают, что благородных профессий в настоящее время не существует.

Мужчины чаще считают благородным труд рабочих, пожарных и ИТР. Женщины – врачей и учителей.