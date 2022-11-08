В этом году выплачивать новогодние премии будут в 2 раза реже

Сервис для поиска работы и персонала Работа.ру и сервис автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор провели совместное исследование и выяснили, планируют ли работодатели выплачивать новогодние премии в этом году.

37% опрошенных работодателей рассказали, что планируют выплачивать новогодние премии своим сотрудникам: из них 21% будет поздравлять всех сотрудников, а 16% направят премии только некоторым сотрудникам. Выплачивать премии чаще всего намерены компании из сферы производства и агропрома, а также торговли.

Размер премий для большинства сотрудников будет зависеть от их результатов, так ответили 50% опрошенных работодателей. 20% представителей бизнеса рассказали, что сотрудники получат премию в размере 10% от ежемесячной зарплаты сотрудника. Почти каждый десятый работодатель (9%) будет выплачивать тринадцатую зарплату.

Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру:

«По данным нашего исследования, в этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в 2022. В прошлом году доля компании, которая отказалась от выплат премии, составляла 35% – это было связано с восстановлением от последствий пандемии коронавируса».

36% опрошенных представителей бизнеса отметили, что в их компаниях будут выплачивать премии по итогам 2021 года всем сотрудникам. Еще 29% респондентов рассказали, что в их компаниях премии выплатят только части сотрудников

По 6% опрошенных отметили, что премии составят 20-30% и 30-40% от зарплаты сотрудника. Еще 5% готовы выплатить премию в размере более 50% от зарплаты. Премию в размере двух окладов планируют выплатить только 3% опрошенных работодателей.