Соглашение о развитии детского лыжного спорта подписали En+ Group и мэрия Ангарска

В образовательную программу школ города будут включены уроки катания на лыжах. Это означает что тысячи школьников получат возможность обучаться лыжному виду спорта. Для этого компания инвестировала более 7 млн рублей, закупив всю необходимую экипировку и оборудование, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Фото предоставлено пресс-службой En+ Group

Главные цели проекта – поддержка здорового образа жизни, приобщение к занятиям физкультурой и спортом. Лыжный спорт добавят в программу 21-й школы Ангарска, в проект будут включены порядка 3000 школьников от 9 до 14 лет. Холдинг уже закупил 375 лыжных комплектов (лыжи, крепления, ботинки, лыжные палки), устройства для укладки лыжных трасс, сушильные шкафы и иное оборудование. Новые уроки физкультуры у ребят начнутся, как только выпадет необходимое количество снега.

Кроме того, в 2018 году в рамках проекта «На лыжи!» En+ Group уже провела модернизацию трассы лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». Инвестиции в проект составили около 26,5 млн рублей.

En+ Group и Федерация лыжных гонок России также берут на себя спортивно-методическое сопровождение проекта, обучение и повышение квалификации тренерского персонала. Администрация в свою очередь предоставит места для занятия спортом и обеспечит доставку школьников на трассы.

Фото предоставлено пресс-службой En+ Group

Рассчитанное на 4 года соглашение подписали мэр Ангарского городского округа Сергей Петров и руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

«Благодаря нашей совместной работе, лыжи станут еще более популярны и востребованы как среди взрослых, так и в молодежной среде. При этом регулярные занятия этим исконно сибирским видом спорта не только укрепят здоровье ребят, но и наверняка приведут к новым спортивным достижениям», – отметил Михаил Хардиков.

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров:

«Работа с En+ Group стала системной. Безусловно, такие задачи и проекты было бы сложно развивать силами муниципалитета. Наше сотрудничество развивает территорию, придает ей определенную уникальность. И самое главное – позволяет нашим детям заниматься спортом».

Фото предоставлено пресс-службой En+ Group

Проект «На лыжи!», в рамках которого подписано это соглашение, был запущен в 2016 году по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Развитие спортивной инфраструктуры, популяризация здорового образа жизни - в числе приоритетных задач для российского энергохолдига. Этот проект направлен на развитие лыжного спорта и пропаганду лыжных гонок, как одного из наиболее доступных видов спорта и был запущен по инициативе основателя холдинга. При участии компании En+ Group и Федерации лыжных гонок России проект проводится на территории Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского края, Республик Хакасия и Коми. Ежегодно в регионах там проходят массовые лыжные праздники, участниками которых за последние шесть лет стали более 70 тысяч человек.