Объем предложения коттеджей на первичном рынке загородной элитной недвижимости Подмосковья сократился на 43%

По данным аналитиков консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia), по итогам III квартала 2022 года вторичный рынок загородной элитной жилой недвижимости Подмосковья в большей степени представлен форматом коттеджей – 85% лотов, тогда как на первичном рынке их доля составляет всего 24%.

При этом предложение высокобюджетных коттеджей в первичном сегменте сократилось на 43% за квартал, тогда как на вторичном рынке, наоборот, увеличилось на 4% за тот же период. Средний бюджет предложения элитных коттеджей по итогам III квартала снизился на 3% за квартал (до 282 млн руб.) на вторичном рынке и на 17% за квартал (до 236 млн руб.) на первичном. Самый высокий средний показатель на вторичном рынке зафиксирован на Рублево-Успенском шоссе – 412 млн руб. (+74% за квартал), а на первичном рынке самые дорогие поселки расположены также на Рублево-Успенском и Новорижском направлениях.

Вторичный рынок высокобюджетной загородной недвижимости Подмосковья в большей степени представлен форматом коттеджей – 85% лотов, а на первичном рынке к продаже предлагаются преимущественно земельные участки – 61% всего предложения.

Объем предложения коттеджей по итогам III квартала 2022 года составил 1 360 шт. на вторичном рынке (+4% за квартал) и 116 шт. на первичном рынке (-43% за квартал). Больше всего предложений коттеджей сосредоточено на Новорижском направлении: 42% лотов на вторичном рынке и 45% – на первичном.

Татьяна Алексеева, директор департамента загородной недвижимости NF Group:

«Средний бюджет предложения коттеджей по итогам III квартала составляет 282 млн руб. на вторичном рынке (-3% за квартал) и 236 млн руб. на первичном (-17% за квартал). На первичном рынке снижение цен отмечается по всем форматам, кроме таунхаусов: это связано с изменением структуры предложения (выходом новых объектов), колебанием цен в некоторых поселках, а также волатильностью курса валют (18% лотов экспонируется в евро или долларах)».

Самый высокий средний бюджет предложения коттеджей на вторичном рынке зафиксирован на Рублево-Успенском шоссе – 412 млн руб. (+74% за квартал). На первичном рынке наиболее дорогие поселки представлены на Рублево-Успенском и Новорижском направлениях. Однако из-за предложений в более бюджетных поселках на данных направлениях верхняя граница среднего показателя средней цены фиксируется на Минском шоссе, где первичные продажи ведутся всего в одном элитном поселке. Средний бюджет предложения на Рублевке и Новой Риге по итогам III квартала 2022 года составлял 236 и 202 млн руб., -43% и -9% соответственно. Коттеджи от застройщиков на Минском шоссе в среднем экспонировались за 381 млн руб. (+27% за квартал).

Наибольший объем вторичного предложения представлен коттеджами площадью от 400 до 700 кв. м с бюджетом 50–200 млн руб. (46,1%).