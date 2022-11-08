Чего опасаются россияне, когда делают ремонт

СберСтрахование и сервис «Ремонт со СберУслугами» выяснили, какие опасения испытывают россияне во время ремонта. Главная тревога — что работа будет выполнена некачественно и её придётся переделывать. Об этом в ходе проведённого опроса заявили 60% респондентов.

Половина (52%) отвечавших опасаются, что не уложатся в запланированный бюджет или сроки, а 47% пугает недобросовестность рабочих. Говоря о возможных проблемах, 38% респондентов признаются, что испытывают страх, что приобретённая бытовая техника окажется некачественной.

Женщины чаще мужчин испытывают сомнения: 64% представительниц прекрасного пола опасаются столкнуться с некачественной работой ремонтной бригады, а у 40% — нет чёткого понимания, где искать необходимых специалистов. С такими же опасениями сталкиваются 50% и 30% мужчин соответственно.

Справиться с сомнениями поможет сервис «Ремонт со СберУслугами», на котором можно найти ответственных подрядчиков и безопасно провести сделку. Как правило причиной восстановительных работ становится страховой случай. По данным СберСтрахования, чаще всего ремонт проводят из-за заливов (65% обращений), пожаров и стихийных бедствия (по 11% заявлений).

Возместить ущерб можно, если подключить программу «Защита дома». По ней только за 10 месяцев 2022 года СберСтрахование выплатила клиентам 1,3 млрд рублей. «Защиту дома» можно приобрести в любом отделении Сбера, в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования. Страховку можно оформить и на других лиц, например родителей. А в Зелёный день — 11 и 12 ноября — клиенты СберСтрахования смогут защитить жильё в мобильном приложении СберБанк Онлайн с выгодой 40%.

Юрий Иванов, исполнительный директор сервиса «Ремонт со СберУслугами»:

«Исследование показало, что ремонт даётся россиянам нелегко. В ходе опроса выяснилось, что россияне часто не знают где и как искать специалистов для проведения ремонта — так считают 34% респондентов. Также один из главных барьеров при ремонте — нежелание принимать в нём активное участие. Многие хотят доверить поиск рабочих, вопросы оплаты и безопасности ответственному посреднику. Именно таким звеном стал наш сервис. Мы находим надёжных исполнителей и гарантируем безопасность сделки».

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Программа "Защита дома" помогает снизить затраты на ремонт. Но её польза не только в этом. Опрос показал, что при ремонте четверть россиян (24%) боится затопить соседей или иным образом навредить им. По нашим данным, по рискам гражданской ответственности перед соседями зафиксировано 6% всех клиентских выплат со средней суммой возмещения в 68,5 тыс. рублей. Если же у вас есть полис СберСтрахования по программе добровольного страхования жилья, то наша компания полностью возместит причинённый соседям ущерб, если произойдёт неприятность».