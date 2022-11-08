Целевой приём увеличат в организации среднего медицинского профобразования в Приангарье

Вопрос привлечения медицинских кадров для работы в фельдшерско-акушерских пунктах региона обсудили на заседании медицинского совета при губернаторе Иркутской области Игоре Кобзеве.



Фото с сайта правительства Иркутской области

При этом подготовку специалистов со средним профессиональным медобразованием осуществляют десять образовательных организаций, подведомственных региональному министерству здравоохранения.

Мониторинг показывает, что почти 55% выпускников устраиваются работать в медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области. Часть молодых специалистов трудоустраивается в медорганизации федерального подчинения, частные клиники и другие организации. Более 22% – продолжают обучение в вузах и по программам дополнительного образования.

Планируется, что доля «целевых» мест составит до 75%. В настоящее время целевого набора в организациях среднего профессионального медицинского образования Иркутской области практически нет.

– В области 695 фельдшерско-акушерских пунктов. Их укомплектованность фельдшерами и медицинскими сестрами составляет две трети от потребности.Они расположены в Иркутске, Ангарске, Братске, Тайшете, Нижнеудинске, Тулуне, Черемхове, Усолье-Сибирском, Саянске, Усть-Ордынском, – рассказал Игорь Кобзев.В настоящее время в этих образовательных организациях учатся более 5,5 тысяч человек.Для решения проблем, связанных с дефицитом среднего медицинского персонала, в дополнение к уже действующим мерам (программа «Земский доктор», выплата стипендий, профориентационные мероприятия и др.) в Иркутской области предлагается установить квоты целевого приема в организации среднего профессионального медицинского образования. Министерство здравоохранения Иркутской области готовит соответствующий приказ.Установление такой квоты позволит закрепить гражданина, заключившего договор о целевом обучении, за определенной медицинской организацией и структурным подразделением (ФАПом), в котором молодой специалист должен будет отработать три года.Кроме того, на заседании медицинского совета заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова сообщила, что региональный минздрав совместно с министерством строительства Приангарья в настоящее время определяет потребность в строительстве жилья для медиков в муниципальных образованиях. Возводить «квадратные метры» планируется в 2023-2025 году.Еще один вопрос повестки мероприятия касался устранения проблем, которые возникают при дистанционной записи пациентов к врачам. Напомним, в 2022 году в Иркутской области проводится масштабная работа по переходу региона на Единую цифровую платформу – новую информационную систему, объединяющую все государственные медицинские организации региона в одно информационное пространство. При внедрении новой платформы возникали сбои и проблемы, над устранением которых продолжают работать специалисты. Проводимые мероприятия позволили значительно увеличить долю дистанционной записи пациентов к врачам. По данным оперативного мониторинга, с 1 сентября 2022 года по сегодняшний день этот показатель вырос с 16,2% до 56,7%.