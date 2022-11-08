Автокредитов на 494,6 млрд рублей выдано в январе-сентябре 2022 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2022 года выдано автокредитов на сумму 494,6 млрд руб. или на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (834,3 млрд руб.). При этом по сравнению с 9 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных автокредитов в текущем году также немного сократился – на 6,6% (в январе–сентябре 2020 года – 529,9 млрд. руб.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-сентябре 2022 года был отмечен в:

Москве (55,1 млрд руб.),

Московской обл. (38,7 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (33,4 млрд руб.),

Краснодарском крае (23,1 млрд руб.),

Республике Татарстан (19,8 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-сентябре 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Свердловская обл. (-48,8%),

Москва (-47,2%),

Самарская обл. (-45,2%),

Нижегородская обл. (-44,3%),

Челябинская обл. (-44,1%).

В свою очередь наименьшее падение объемов выдачи автокредитов было отмечено в сибирских регионах:

Красноярском крае (-25,6%),

Иркутской обл. (-27,3%),

Кемеровской обл. (-27,3%),

Тюменской обл. (-31,1%),

Алтайском крае (-31,2%).

«Выдача автокредитов в этом году похожа на ситуацию 2020 года с его «карантинной» весной, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Так, объемы выданных кредитов на покупку автомобилей в текущем году совсем немного уступают «пандемийному» 2020 году. Но в сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей. При этом необходимо учитывать тот факт, что поддержку сегменту автокредитов и всему авторынку оказывает возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования. В целом, банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, и выдают автокредиты тем из них, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на высоком уровне».