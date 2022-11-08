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Октябрь прервал рост продаж авторынка

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали результаты октября 2022 года на авторынке.

Второй месяц осени не поддержал тенденцию по росту объемов нашего авторитейла. Восстановление рынка, продолжавшее с июня по сентябрь, в октябре прекратилось. За второй месяц осени было реализовано 45,2 тысячи легковых и LCV-машин, на 3%, чем в сентябре текущего года, и на 63% меньше, чем год назад. Продажи вновь поддержали три модели Lada и китайские бренды. АвтоВАЗ обеспечил рынку 42% объема, а Lada Granta до абсолютного рекорда продаж не хватило двух тысяч машин. Haval Jolion снова нашлось место на пьедестале наиболее популярных моделей. Почти все европейские, корейские и японские марки при этом продолжили демонстрировать падение продаж. В то же время в последние два месяца года рост авторынка может возобновиться, многое будет зависеть прежде всего от темпов роста бизнеса китайских марок. А в ноябре и декабре покупатели скорее всего смогут рассчитывать на увеличение дисконта на российские и китайские автомобили из наличия.

Худшие времена позади

Худшие времена, когда с мая по июль текущего года продавалось меньше 30 тысяч новых машин в месяц, остались позади. Однако и наметившийся в сентябре уверенный подъем, когда продажи начали приближаться к 50 тысячам, в октябре прервался. К низкой покупательной способности, заоблачным ценам и дефициту привычных многим марок в октябре добавились опасения многих потенциальных покупателей по мобилизации, сократившие трафик в салоны. В то же время спасти авторитейл от еще большего падения помогли расширение модельного ряда и стабилизация поставок у ряда ведущих чайна-брендов. Кроме того, автомобили Haval стали продаваться по госпрограммам. И наконец, все больше автомобилей, не поставляемых прежде в Россию, стали продаваться через дилерские центры благодаря параллельному импорту.

«Гранту» в каждый двор

В октябре было реализовано 45,2 тысячи новых автомобилей. Это на 3% меньше, чем в сентябре текущего года, и на 63% меньше, чем в октябре 2021 года. Ежемесячные данные AEB, как и раньше, не включают продажи автомобили групп BMW, Chery, GM и Mercedes-Benz. Без учета этих брендов по итогам 10 месяцев было реализовано 502 тысяч автомобилей, на 61% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На рынке продолжает набирать объемы бизнес только тех брендов, которые хоть как-то снабжают салоны машинами и не забывают поддерживать дилеров.

Лучше прочих это по-прежнему удается марке Lada. За пару осенних месяцев бренд успел обзавестись несколькими новыми торговыми точками, расширив и без того самую крупную сеть до 304 локаций. При этом в октябре Lada реализовала 19 145 новых машин, на четверть меньше, чем год назад, и на 1,5 тысячи автомобилей меньше, чем в сентябре текущего года. Всего за 10 месяцев лидер отечественного авторынка продал 143 тысячи автомобилей - более чем вдвое меньше, чем к этому же моменту в 2021 году.

«Погоду» заводу по-прежнему делает одна единственная модель – Granta. Дилерам продолжают поставлять ее в двух кузовах – седан и лифтбэк, но по большей части в аскетичных комплектациях. В течение октября суммарно все модификации Granta разошлись тиражом в 12,4 тысячи машин - на пять с лишним тысяч автомобилей больше, чем год назад. До абсолютного рекорда продаж за месяц (14 571 а/м) «Гранте» не хватило пары тысячи сделок.

Дуэт двух других Lada, вседорожников Niva, суммарно прибавил марке еще 4 755 сделок. Это на 80% больше, чем в октябре 2021 года. Однако склады дилеров давно не пополняли все остальные модели из Тольятти, поэтому и продажи их были гораздо скромнее. Vesta разошлась тиражом в 992 машины (на порядок хуже, чем в прошлогоднем октябре), по Lada Largus состоялось и вовсе всего 412 выдач (почти на три тысячи машин меньше). И ситуация до весны едва ли улучшится. Разве что в декабре АвтоВАЗ может собрать порядка 500 машин Lada Largus, детали для которых обещают найти в ближайшее время.

Haval, силовые ведомства и госпрограмма

Благодаря локализации производства Haval (4,4 тысячи машин, -8% к октябрю 2021 года) вошел в число брендов, которые участвуют в государственной программе поддержки спроса. Также ради дотаций правительства начальную стоимость самого доступного паркетника – Jolion (3 069 а/м; +104%) – сделали ниже двух миллионов рублей. Партии кроссоверов марки стали распродаваться по госконтрактам – для полиции, следственного комитета, министерства обороны, а также в каршеринговые компании. Неплохо в октябре раскупали и другой паркетник марки – F7 (623 а/м).

При этом «минус» в динамике статистики продаж Haval обусловлен лишь тем, что в октябре-ноябре прошлого года бренд ставил рекорды продаж на волне восстановления рынка после снятия ковидных ограничений. Ежемесячно продавалось почти по пять тысяч машин. Растут обороты и у родственных марок концерна Great Wall. Осенью были восстановлены поставки двух пикапов «Великой стены», которые в отличие от других моделей импортируются из Китая. Кроме того, ближе к 2023 году GW начнет ввозить два вседорожника еще одного дочернего бренда – Tank.

Любые другие китайские марки на фоне Haval в ежемесячном отчете AEB выглядят довольно блекло. Так, Geely реализовала 2,95 тысячи а/м (-2% к октябрю 2021 г). Кассу марке по-прежнему делает компактный кроссовер Coolray (1,7 тысячи, +28%). Два других вседорожника бренда – Atlas Pro и Tugella  - продаются каждый по несколько сотен машин в месяц. Этого, впрочем, хватает, для попадания в топ-25 лучших моделей. Относительно скромны продажи и у Changan (608 а/м; -32%). У остальных чайна-брендов они еще меньше и не превышают трех сотен машин в месяц.

Бренды по осени считают

В то же время всю осень продолжали обильно «сыпаться» заявления об официальном уходе с рынка от дистрибьюторов японских и западных марок. В самом конце сентября о закрытии завода в России объявила Toyota, а «Соллерс Авто» начал процесс выкупа доли Mazda на предприятии во Владивостоке. В октябре исполнительный комитете концерна Nissan одобрил передачу своих российских активов ФГУП НАМИ, о продаже всех пяти дочерних структур в нашей стране объявил Mercedes-Benz, попрощался с Россией Infiniti. Для дилеров соответствующих брендов это стало лишним сигналом к сворачиванию бизнеса. Тем более что машины, например, Toyota (128 а/м в октябре) оказались по большей части распроданы салонами еще летом. Оставшихся в наличии моделей Mazda (продано 329 а/м) и Nissan (1 212 а/м) пока еще немногим больше, от того и в абсолютных цифрах их продажи пока лучше, чем у Toyota.

В свою очередь все больше официальных дилеров стали продавать в салонах автомобили, которые дистрибьюторы не спешили прежде поставлять в Россию. Это ввезенные из Китая и Индонезии по схемам параллельного импорта кроссоверы Mazda СX-4, Toyota Rush и Mitsubishi Xpander, а также седаны Volkswagen Bora и Suzuki Ciaz. В целом по итогам каждого месяца такие продажи измеряются сотнями, но в отчетах AEB они не отражаются. Кроме того, несколько десятков электрокаров успели продать дилеры Evolute, JAC и Skywell. Достаточно тепло приняли на рынке пока единственный кроссовер дочерней марки Chery – Omoda C5. Почти каждый из более чем полусотни дилеров уже отметился продажами. Все они тоже пока оказались за рамками статистики AEB.

Из западных брендов, сохранявших до весны локальное производство в России, еще не объявил о своем официальном уходе разве что Stellantis. Но в отсутствие машин дилеры входящих в этот концерн марок тоже стали переформатироваться под работу с другими брендами. В свою очередь пресс-служба самого крупного иностранного автозавода в России Hyundai и Kia под Санкт-Петербургом объявила, что продляет простой предприятия еще на месяц. При этом руководство южнокорейского концерна не исключает и продажи завода. Так, итоги продаж Kia в России настраивают на худшее. В октябре было реализовано лишь 3,3 тысячи а/м (-79% к октябрю 2021 г.) Бестселлер марки – Rio (430 а/м; -94%) постепенно движется к тому, чтобы покинуть топ-25 и уйти в историю. У родственной Hyundai бизнес тоже практически угас: в сентябре владельцев нашли 1,8 тысячи а/м (-86%). Дилеры жили на тех запасах, которые вплоть до октября понемногу пополнял «Автотор».

Покупателям можно ждать дисконта от дилеров и дистрибьюторов

В случае отсутствия новых потрясений для бизнеса и покупательной способности ноябрь может вернуть рынок к росту. Залогом тому наверняка послужит стабильность на оставшихся производствах и необходимость поддержания сбыта машин за счет скидок. Так, АвтоВАЗ продлил шестидневный режим работы завода в Тольятти до конца года: модели Granta, Niva Legend и Travel будут и дальше собирать с увеличенным усердием. Всего Lada планирует выпустить во II полугодии 140 тысяч автомобилей. Примерно столько же было продано ее дилерами за 10 месяцев текущего года. При этом у крупных авторитейлеров начинает скапливаться щедрый запас этих трех моделей, соответственно, на них неизбежно появляются и скидки. Причем они будут зависеть не только от поддержек дистрибьютора, но и от потребности каждого дилера в оборотных средствах. C учетом господдержки по кредитам дисконт по вазовским моделям из наличия уже достигают 200 тысяч рублей.

«Китайцы» также уже устроили соревнования скидок. Дисконт у Geely по trade-in доходит до 400 тысяч рублей, у Chery – до 700 тысяч. Скидки, которые дилеры стараются называть выгодами, есть практически у всех китайских брендов. В оставшиеся два месяца текущего года список популярных моделей станут все плотнее заполнять представители Поднебесной. Причем это будет происходить в основном за счет кроссоверов дороже двух-трех миллионов рублей. Пока более доступные седаны малого класса, которые еще недавно составляли больше трети объемов рынка, китайцы по-прежнему не везут в Россию. Сертификация и логистика таких машин отнимает у чайна-брендов не меньше расходов, чем подразумевают более маржинальные вседорожники. В то же время на нашем рынке не исчерпан потенциал популярности любых «джипов». В целом продажи в ноябре могут вновь вернуться к росту, составив 46-48 тысяч машин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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