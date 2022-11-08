ЦБ пока не видит предпосылок для смягчения валютных ограничений в РФ

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в России пока нет предпосылок для либерализации валютных ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

– После заморозки валютной части наших резервов мы не могли проводить интервенции для снижения волатильности на валютном рынке. Именно поэтому нам пришлось ввести широкий спектр мер контроля за движением капитала. По мере стабилизации ситуации мы их поэтапно смягчаем, чтобы сделать более комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности. Но предпосылок для дальнейшей либерализации сейчас мы не видим, – сказала Набиуллина.

ЦБ РФ в начале марта 2022 года на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ограничил оборот наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физическими лицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода – с 9 марта по 9 сентября. Позднее Банк России продлил эти ограничения до 9 марта 2023 года.