Каждый пятый россиянин получает удовольствие от спонтанных покупок

Треть респондентов готовы потратить на распродажах 30-50% зарплаты и всегда оставляют на них больше денег, чем планировали, выяснил Ozon.

Ozon опросил на тему распродаж более 1,5 тыс.человек по всей стране. Почти половина россиян (46%) утверждают, что покупают что-то на больших ноябрьских распродажах (11.11 и в Черную пятницу) довольно часто. Каждый десятый (11%) всегда их ждет и за последние годы не пропустил ни одной. Еще 21% делают покупки со скидками иногда, когда удачно натыкается на рекламу распродаж, а 13% – если у них запланирован крупные покупки.

Россияне утверждают, что пытаются ограничивать свои траты в период распродаж. Так, около трети (31%) стараются не выходить за определенную сумму, почти столько же (30%) покупают только нужные, давно желанные товары. При этом каждый пятый (19%) отмечает, что ограничения работают плохо, он всегда поддается распродажному ажиотажу, покупая много лишнего, 12% выходят за рамки только иногда, а 8% даже не пытаются устанавливать для себя ограничения.

Распродажи нравятся людям в основном возможностью купить все сразу и выгодно – об этом говорят четверть россиян. Чуть меньше респондентов отмечают экономию (23%), возможность приобрести то, чего не мог себе позволить раньше (22%) и удовольствие от спонтанных покупок (21%). Самым важным при покупке товаров на распродажах опрошенные считают цену (51%), качество товаров (29%), интересный ассортимент (14%), возможность быстро получить товар (13%) и наличие курьерской доставки (8%).

На больших распродажах россияне чаще всего покупают:

Одежду и обувь – 18%;

Мелкие гаджеты (наушники, пауэрбанки и т.д.) – 18%;

Крупную бытовую технику – 12%;

Смартфоны – 10%;

Мелкую бытовую технику – 8%;

Товары для дома – 8%;

Планшеты – 6%.

Две большие ноябрьские распродажи в прошлом году привели на Ozon более 700 тысяч новых покупателей, которые раньше вообще не делали покупки на площадке. Число покупателей-участников главного дня Чёрной пятницы выросло в 4,5 раза год к году, каждый пятый участник акции 11.11 вернулся сделать повторные покупки на второй распродаже.

Товары на распродажах россияне приобретают в основном для себя - так поступают более половины опрошенных (52%). Впрочем, не забывают они и о детях, для которых 11.11 в Черную пятницу покупает что-либо каждый пятый (21%), и о супругах (16%). Также респонденты планируют приобретать на ноябрьских распродажах подарки на Новый год: более половины опрошенных (51%) приобретают так презенты, если на распродаже попадается что-то интересное, еще 23% покупают, если на подарки хорошая скидка, а для 13% подготовка к праздникам связана именно с распродажами.

Помимо подарков россияне покупают в ноябре на распродажах и товары про запас: одежду и осень на зиму и лето, а также товары для дома (по 17%), вещи ребенку на вырост (16%), продукты длительного хранения (15%). Все это приобретается в основном на мультикатегорийных маркетплейсах (34%) и в онлайн магазинах (32%).

Большинство респондентов тратят 11.11 или в Черную пятницу от 5-10 тыс. рублей (31%) до 20-30 тыс. рублей (22%). Треть респондентов (35%) готовы оставить на распродажах 10-30% своей зарплаты, почти четверть (23%) - 30-50%, а 3% могут потратить на покупки месячный заработок целиком.

Больше всего в России тратят на распродажах жители Новосибирска (здесь 24% жителей оставляют в Черную пятницу или 11.11 более 50 тыс. рублей), Воронежа и Екатеринбурга (по 13%), Ростова-на-Дону (12%), Москвы и Уфы (по 11%), Челябинска и Красноярска (по 10%), Санкт-Петербурга, Краснодара и Перми (по 9%).