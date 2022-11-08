Набиуллина: Мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008-2009 годами

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что риски для мировой экономики сместились в сторону жесткого развития событий. По ее мнению, сценарий глобального мирового кризиса не исключен, однако базовый сценарий Банка России пока считается наиболее вероятным. Об этом сообщает Интерфакс.

В базовом сценарии прогноза ЦБ глобальная экономика избежит новых серьезных потрясений, ведущие центробанки будут повышать ставки, чтобы справиться с инфляцией, и это замедлит темпы роста, однако масштабной рецессии не произойдет.

В случае реализации негативного сценария, ЦБ ожидает повышения ставок ведущими центробанками, но этого не хватит для того, чтобы вовремя затормозить рост инфляции, то есть инфляция будет расти, несмотря на повышение ставок. Это будет давить на рост глобальной экономики, увеличивать стоимость обслуживания долга, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности.

– Вырастет геополитическая напряженность по этому сценарию, будет происходить фрагментация, регионализация глобальной экономики. Усилятся санкции на Россию, мы рассматриваем этот сценарий с усилением санкций, и это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике в свою очередь. В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008-2009 годами, – заявила глава ЦБ.

По словам Эльвиры Набиуллиной, для России это будет означать падение спроса на основные товары экспорта, более глубокое сокращение ВВП, более высокую инфляцию на фоне ослабления курса рубля.

Ранее о вероятности экономического кризиса в 2023 году говорил известный бизнесмен Олег Дерипаска. Он призывал российские власти и ЦБ срочно принять меры – снизить ключевую ставку, запустить программу количественного смягчения, увеличить инвестиции, чтобы перезапустить экономический рост, иначе «всё пойдёт прахом».

– До тех пор, пока мы не наберемся смелости (а терять, в принципе, нам уже давно нечего), не снизим ставку до 5%, не проведём программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей – мы не сможем запустить экономический рост. Предприниматели и население не будут брать кабально дорогие кредиты ни на что! Иностранных инвесторов даже из самых дружественных стран не привлечь в страну с таким запредельно высоким курсом рубля, который делает неконкурентноспособным любое производство, включая сельхозпродукцию. И все идеи с госинвестициями по импортозамещению, по созданию альтернативных экспортных и импортных каналов, развитию логистики и переработки – всё пойдет прахом, – считает Дерипаска.

По его мнению, если не предпринять меры, то на фоне глобальной рецессии до кона 2023 года «налетим по полной на новый букет экономических и социальных проблем».