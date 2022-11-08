В ЦБ назвали ставку 7,5% адекватной для баланса рисков инфляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что текущий уровень ключевой ставки отражает баланс инфляционных рисков, сообщает Интерфакс.

«Мы считаем, что текущий уровень ключевой ставки — 7,5% — адекватно отражает текущий баланс рисков для инфляции как проинфляционных, так и дезинфляционных», — сказала она.

По ее словам, из-за напряженной ситуации в мире повысился уровень общей тревожности в обществе, что вызвало отток средств граждан из банковской системы. Однако в последнее время ситуация стабилизируется. Также она сообщила, когда ЦБ намерен вернуть ключевую ставку в нейтральный диапазон 5–6%.