Игорь Кобзев назвал перспективные отрасли в регионе

Добыча полезных ископаемых, энергетика, металлургическая промышленность, строительство традиционно являются основными драйверами экономики Иркутской области. Губернатор Игорь Кобзев в интервью Газете Дело назвал еще несколько перспективных отраслей, где в ближайшее время можно ожидать значительных прорывов.

– Среди драйверов я бы назвал в первую очередь химическую, газохимическую и фармацевтическую промышленность – в частности отмечу проект иркутского завода «Фармасинтез», который единственный в России выпускает препарат для борьбы с COVID-19, – отметил Игорь Кобзев. – Благодаря запуску этого производства, удалось обеспечить потребность в препарате для всей страны и спасти много человеческих жизней. В ближайшей перспективе завод планирует открыть цех по производству бронхолитиков с объёмом производства более 55 млн капсул с порошком для ингаляций. Реализация этих инвестпроектов обеспечивает снижение импортной зависимости и лекарственную безопасность на государственном уровне. Только за последние полгода в Иркутской области общий объем выпуска лекарственных препаратов вырос почти в полтора раза.

В области газохимии глава региона назвал флагманский проект – строительство завода полимеров в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера Иркутской нефтяной компании.

– Проект не приостановлен, запуск предприятия запланирован на 2024 год, как и заявлялось ранее, – подчеркнул губернатор. – Производственная мощность завода составит 650 тыс. тонн товарной продукции в год. Общемировое потребление полиэтилена в среднем растёт на 5% в год, поэтому производственные мощности завода будут востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В целом в отрасли химической промышленности благодаря перспективным проектам к 2026 году мы ожидаем рост объёмов производства продукции в 7 раз, более чем на 85 млрд рублей.

Кроме того, глава региона обратил внимание на рост производства стройматериалов. В частности, недавно в Саянске открылся завод по производству силикатного кирпича. На этой же площадке планируется производство тротуарной плитки. Также в регионе сформирован Байкальский кластер легкой промышленности, что позволит бизнесу на фоне санкций занять освободившиеся ниши и открыть производственные площадки.