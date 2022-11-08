Новости

На улице Депутатской в Иркутске изменили схему движения транспорта

На Депутатской изменили схему движения. После завершения ремонта запрещен выезд на улицу со стороны Иркутского релейного завода. Как сообщили в мэрии, на этом участке постоянно происходили аварии.

В настоящее время объезд организован через улицу Ширямова. Для этого необходимо проехать в сторону развлекательного комплекса «7 миля», затем развернуться за АЗС «КрайсНефть», а далее с Ширямова уйти правее – на примыкающую дорогу, которая выходит на Депутатскую. Отсюда можно проследовать в оба направления: в сторону микрорайона Солнечный и в центр города.

Перед съездом на улицу Депутатскую со стороны Иркутского релейного завода установили знак «Въезд запрещен». Кроме того, на дороге нанесена разметка – двойная сплошная линия. Решение об изменении схемы движения принято совместно с ГИБДД.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как работает фуд-холл в ТЦ "Цветной парк" на Байкальской
Время есть. Как работает фуд-холл в «Цветном парке» на Байкальской
Kimchi: «Тестируем новый формат»
«Сыр в масле»: «Пришлось меняться»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании