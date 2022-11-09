Число вакансий снизилось в Иркутской области

Служба исследований hh.ru подвела итоги октября на рынке труда Иркутской области: за месяц количество вакансий в регионе уменьшилось на 3,1% по сравнению с сентябрем.

Спрос на персонал в Иркутской области прирастал на протяжении последних четырех месяцев, с июня по сентябрь, однако, в октябре этот тренд изменился. Работодатели региона открыли в прошедшем месяце на 3,1% вакансий меньше, чем в сентябре (в целом по России – на 0,9% меньше).

В общей сложности, двадцать три из двадцати восьми профсфер в Иркутской области показали снижение активности работодателей. Наиболее заметное падение спроса на персонал произошло в профессиональных сферах «Страхование» (-26,5%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (-19,6%), «Наука, образование» (-18,5%), «Домашний персонал» (-17,9%), «Безопасность» (-16,9%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-15,2%), «Добыча сырья» (-12,4%), «Госслужба, НКО» (-11,0%). Кроме того, снизилось количество предложений о работе в таких направлениях как «Рабочий персонал», «Юристы», «Строительство, недвижимость», «Инсталляция и сервис», «Автомобильный бизнес», «Закупки», «Административный персонал», «Маркетинг, реклама, PR», «Искусство, развлечения, масс-медиа» и др.

Шесть профсфер показали рост спроса на персонал в октябре, при этом, наиболее значимо число вакансий выросло в сферах «Консультирование» (+9,2%) и «Медицина, фармацевтика» (+4,7%).

«Мы прогнозировали, что количество предложений о работе существенно сократится, но рынок труда отреагировал удивительным образом: мы увидели лишь небольшое снижение. Трактовать всё происходящее сейчас довольно сложно: никто из нас не переживал подобное, поэтому любые прогнозы весьма условны. Но в целом кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые «шоки», реагируя на них всё более сглажено. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности», – прокомментировала Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.