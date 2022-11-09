Почему россияне выбирают дискаунтеры?

В ответ на экономическую ситуацию наиболее востребованным форматом магазинов у покупателей стал дискаунтер. ГК «Слата» восемь лет назад запустила такой формат под брендом «ХлебСоль», предложив жителям региона покупку продовольственных товаров в экономичных универсамах. Сегодня в сети 282 магазина, которые ежедневно посещают 200 тысяч покупателей, рассказали SIA.RU в пресс-службе торговой сети.

Формат дискаунтера не новый, первые магазины низких цен появились в Германии в середине 1950-х годов в условиях относительной экономической стабильности. В России же, наоборот, рост интереса к такому формату был вызван восемь лет назад снижением покупательской способности. Как следствие – открытие магазинов низких цен, таких, например, как дискаунтер «ХлебСоль». Возникла потребность в магазинах, которые способны закрывать спрос по приобретению социально значимых товаров по доступным ценам, когда покупатель готов поступиться сервисом, красиво оформленными полками, большим ассортиментом продукции с разнообразием вкусов и цен и выгодно приобрести товары без дополнительного маркетинга.

«Действительно, когда в 2014 году создали формат дискаунтеров «ХлебСоль», мы ставили перед собой следующие задачи: во-первых, экономичный и доступный магазин, во-вторых, комфортные цены за счет снижения операционных затрат, в-третьих, небольшой ассортимент - около 1000 товаров, но самых необходимых, и в-четвертых, он должен быть легко масштабирован, чтобы дойти до самого маленького населенного пункта в Иркутской области. Сегодня мы есть уже в 53 городах и поселках», – рассказала операционный директор ТС «ХлебСоль» Татьяна Петроченко.

Компания «Слата» одна из первых в стране, которая стала быстро открывать востребованный формат «ХлебСоль» в регионах присутствия. Так, к концу 2014 года сеть открыла первый магазин в Иркутске, а к концу 2015-го насчитывала уже 14 магазинов в восьми населенных пунктах. На сегодняшний день в сеть входит 282 дискаунтера, расположенных в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

При этом специалисты подчеркивают, что «ХлебСоль» относится к так называемым soft дискаунтерам, что говорит о наличии выбора более 1000 товаров, около 60% предложений из которых будет под собственной торговой маркой и в низком ценовом сегменте. Магазин будет небольшим, до 350 квадратных метров, с комфортными условиями для покупок. При этом на рынке есть такие форматы, как hard дискаунтеры и магазин-склад, что сильно отличает их и друг от друга, и предложением.

«Заходя к нам в магазин, вы увидите, что большая часть товаров стоит в коробках, так называемая srp-упаковка. Товар выставляется сразу на полку, что экономит время и затраты на персонал. Если говорить об ассортименте, то тут для нас важно закрыть потребность в покупке той или иной категории по выгодной цене. Если, например, покупатель желает приобрести молоко, то у него, в отличии от супер- или гипермаркетов, на выбор будет 2 – 3 товарные позиции и цена ниже, нежели средняя по рынку. Это главное в данном формате», – дополнила Татьяна Петроченко.

Стоит также отметить товары собственной торговой марки, так называемый СТМ. Сеть развивает это направление с самого открытия формата. В портфеле присутствуют как зонтичные бренды, так и товары под фирменным логотипом сети. Товары, отмеченные брендовой «птичкой» – это, как правило, товары «первой цены». Если говорить об объеме СТМ с точки зрения ассортимента, то он составляет уже 22%. Наиболее востребованной в 2022 году стала категория «Бакалея», рост +25,5%, покупатели приобретали в большем количестве крупы, консервацию, сахар и прочее. Далее категории «Соки и воды» (+16,5%) в штучном выражении. Самыми продаваемыми товарами СТМ в сети являются сахар, куриные яйца и молоко, батон нарезной, водка, подсолнечное масло.

Что касается социально значимой корзины, которую ежемесячно анализирует Росстат во всех регионах России, и состоящей из 33 товаров, то в торговой сети «ХлебСоль» ежедневно проводится мониторинг цен. Отмечается, что в дискаунтере такую корзину продуктов можно приобрести ниже в среднем на 20 - 25% относительно стоимости, заявленной Иркутскстатом.

Если сравнить цены за третий квартал 2022 года, то можно отметить, что продкорзина в Иркутске стоит 5942 рубля, Ангарске – 5899 рублей, Братске – 7320 рублей и Чите – 7320 рублей, что на 26% выше, чем в дискаунтерах.