Набиуллина объяснила, почему не стоит искусственно ослаблять рубль

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что искусственное ослабление курса рубля приведет к валютизации экономики РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

– Звучат предложения искусственно ослабить курс, чтобы это было выгодно экспортерам, выгодно бюджетам. Но если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что это происходит целенаправленно. Вы думаете, они будут держать деньги в национальной валюте, в рублях? Будет происходить валютизация экономики, и это повлияет на все денежно-кредитные условия, – заявила она.



Глава ЦБ добавила, что регулятор продолжает придерживаться политики плавающего курса, а также, что «меры стабилизации реального курса могут проводиться через бюджетную политику, бюджетное правило».