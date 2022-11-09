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Набиуллина объяснила, почему не стоит искусственно ослаблять рубль

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что искусственное ослабление курса рубля приведет к валютизации экономики РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

– Звучат предложения искусственно ослабить курс, чтобы это было выгодно экспортерам, выгодно бюджетам. Но если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что это происходит целенаправленно. Вы думаете, они будут держать деньги в национальной валюте, в рублях? Будет происходить валютизация экономики, и это повлияет на все денежно-кредитные условия, – заявила она.

Глава ЦБ добавила, что регулятор продолжает придерживаться политики плавающего курса, а также, что «меры стабилизации реального курса могут проводиться через бюджетную политику, бюджетное правило».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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