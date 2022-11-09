Налоговые поступления с марта упали на 41,4%

Общий объем составил 2,4 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Так, в сентябре в консолидированный бюджет России поступило 2,4 трлн рублей налогов, что номинально на 4,1%, или на 94 млрд рублей, превысило сборы сентября 2021 года. В реальном выражении прирост оказался ниже из-за инфляции: в сентябре индекс потребительских цен составил 13,7%.

Прежде всего благодаря высоким ценам на энергоносители налоговые сборы за все прошедшие девять месяцев 2022 года, за исключением июля, были выше, чем годом ранее, указывается в исследовании.

Однако с середины весны, по мере сокращения поставок углеводородов на фоне санкций и укрепления курса рубля, налоговые доходы начали постепенно снижаться, а положительный разрыв к прошлому году — сокращаться. В результате по сравнению с рекордными налоговыми сборами за март, когда они достигали 4,1 трлн рублей и более чем на треть превышали прошлогодний показатель, к сентябрю поступления уменьшились на 41,4%, до 2,4 трлн, фактически сравнявшись с уровнем 2021 года.