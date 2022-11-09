Новости

Банкиры увидели риск мошенничества с кредитными каникулами для участников спецоперации

Приносить документы об участии в СВО необязательно, отсрочку могут попросить недобросовестные заемщики, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Нацсовета финрынка в адрес ЦБ.

Поскольку, согласно ст. 1 закона о кредитных каникулах (№ 377-ФЗ от 07.10.2022), установлено право, а не обязанность клиента представить в банк документы об участии в специальной военной операции, возникает риск, что льготный период потребуют недобросовестные заемщики, то есть не военнослужащие или не мобилизованные.

И хотя та же статья закона говорит, что кредитор вправе запросить информацию в Минобороны, органах управления войск нацгвардии или воинских формированиях, в письме уточняется, что у банков не будет возможности достоверно проверить статус клиента.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
В тихом омуте деньги водятся: в ЦБ ожидают спокойного прохождения военно-операционного кризиса экономикой
Набиуллина объяснила, почему не стоит искусственно ослаблять рубль
Названы типы квартир, которые продаются сейчас со значительным дисконтом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании