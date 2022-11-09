Банкиры увидели риск мошенничества с кредитными каникулами для участников спецоперации

Приносить документы об участии в СВО необязательно, отсрочку могут попросить недобросовестные заемщики, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Нацсовета финрынка в адрес ЦБ.

Поскольку, согласно ст. 1 закона о кредитных каникулах (№ 377-ФЗ от 07.10.2022), установлено право, а не обязанность клиента представить в банк документы об участии в специальной военной операции, возникает риск, что льготный период потребуют недобросовестные заемщики, то есть не военнослужащие или не мобилизованные.

И хотя та же статья закона говорит, что кредитор вправе запросить информацию в Минобороны, органах управления войск нацгвардии или воинских формированиях, в письме уточняется, что у банков не будет возможности достоверно проверить статус клиента.