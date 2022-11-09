Индекс безработицы в России опустился до исторического минимума на фоне специальной военной операции

Это самый низкий показатель за восемь лет, сообщает ВЦИОМ.

В ходе сентябрького опроса 70% россиян сообщили, что в их окружении нет людей, потерявших работу в течение последних 2-3 месяцев.

Начиная с марта 2022 года значения колебались в пределах 68-70%, что свидетельствует о минимальной актуальности проблемы за последние полгода. В окружении каждого пятого, напротив, есть те, кто остался без работы (21%, -6 п.п. к сентябрю 2021 г.). Однако подобные случаи не носят массовый характер: у каждого седьмого таких в окружении 1-3 человека (15%), и лишь у 6% – 4 и более. Наименее благоприятная ситуация наблюдалась в сентябре 2020 года, когда о потере работы близких и знакомых сообщили 43% опрошенных – вдвое больше, чем за аналогичный период текущего года. Из них каждый пятый ответил, что таких много (21%).

В целом подобные высокие оценки зафиксированы на протяжении всего «пандемийного» 2020 года, что говорит в том числе о трансформации рынка труда на фоне локдауна. Полученные результаты подтверждаются и официальной статистикой. По данным Росстата, уровень безработицы в сентябре – ноябре 2020 года составил 6,3%, а за аналогичный период прошлого года (2021 г.) – 4,3%.