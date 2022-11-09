Курсы криптовалют вновь упали

Инвесторы сомневаются в сделке FTX и Binance, пишет зарубежное издание Bloomberg.

Главный исполнительный директор Binance Чангпенг Чжао заявил, что его компания собирается поглотить конкурирующую биржу FTX.com, которая испытывает дефицит ликвидности.

В этот же день Биткоин упал на 17% до $17 172, самого низкого уровня с ноября 2020 года.

В результате падения он опустился ниже некоторых ключевых торговых порогов, которые ранее рассматривались инвесторами как поддержка. Под ударом оказались практически все токены: Ether, Polkadot и Avalanche упали более чем на 14%, а Solana и Dogecoin в какой-то момент упали более чем на 28%.

«Это определенно связано с возобновлением кризиса, созданного FTX, возобновлением кризиса платежеспособности», – сказал Страхиня Савич, глава отдела данных и аналитики FRNT Financial. «И мы до сих пор не знаем, закончилась ли эта история с FTX и чем она закончится».