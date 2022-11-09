Время ожидания на линии поддержки корпоративных клиентов в Сбербанке сократилось в 2,5 раза

Сбербанк за год сократил время ожидания на линии поддержки корпоративных клиентов в 2,5 раза — с 48 до 18 секунд. Такого результата банк добился благодаря развитию предиктивной маршрутизации — инновационной технологии, которая соединяет абонента с нужным оператором.

Нейросеть автоматически определяет тему обращения и переключает звонящего на самого компетентного в этом вопросе специалиста. Для этого искусственный интеллект анализирует огромный массив данных: историю взаимодействия с клиентом, предыдущие запросы клиента в приложении СберБизнес, его трансакции, отправленные ему СМС и пуш-уведомления, информацию из CRM-систем и многое другое.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка:

«Сбербанк стремится предвосхищать потребности клиентов, предоставлять максимально надёжное и комфортное обслуживание. Мы очень хорошо понимаем всю ценность времени — ключевого ресурса в жизни. Новые технологии высвобождают время, которое предприниматели могут посвятить развитию бизнеса. Сегодня предиктивная маршрутизация работает более чем в 70% клиентских обращений, а к концу года эта цифра вырастет до 80%. Мы продолжаем совершенствовать все наши процессы, чтобы помогать клиентам ещё быстрее и качественнее».