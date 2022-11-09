Альфа-Банк и «Деловые Линии» запустили оплату с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей

Альфа-Банк и транспортная компания «Деловые Линии» запустили удобный и безопасный способ безналичной оплаты для физических лиц. Теперь все клиенты грузоперевозчика смогут оплатить доставку на сайте «Деловых Линий» через Систему быстрых платежей (СБП).

При таком способе оплаты не нужно указывать реквизиты банковской карты – достаточно отсканировать QR-код, подтвердить оплату, и через несколько секунд деньги уже поступят на счет организации.



«Мы рады сделать жизнь наших партнеров более удобной и предлагаем готовое решение по внедрению оплаты через СБП как онлайн, так офлайн. Сервис позволяет бизнесу значительно снизить расходы на безналичные платежи и предложить за счет этого лучшие условия для их клиентов», — рассказал Александр Драч, начальник управления продаж продуктов электронной коммерции Альфа-Банка.



«Благодаря оплате через Систему быстрых платежей клиенту не нужно дополнительно посещать кассовую зону – это можно сделать в момент оформления накладной, что существенно экономит время клиенту и нашим сотрудникам. Все больше компаний подключается сегодня к платформе СБП, а для нас этот сервис особенно удобен, учитывая широкую географию работы и большую аудиторию клиентов», — отметили в пресс-службе «Деловых Линий».

Также в планах компании использовать технологию оплаты через QR-код или NFC-метку на складе в момент сдачи или выдачи груза.