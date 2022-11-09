Примсоцбанк открыл новый офис в Нижнем Новгороде

Примсоцбанк сообщает об успешном открытии и начале обслуживания клиентов в новом офисе, открывшемся в Нижнем Новгороде, по адресу ул. Белинского, 15.

В новом подразделении банка доступен широкий спектр услуг для корпоративных и частных клиентов, в том числе, кредиты наличными, кредитные карты, кредиты малому бизнесу, расчетно-кассовое обслуживание и многое другое.

Офис работает с понедельника по пятницу.

Обслуживание клиентов-физических лиц осуществляется с 9:00 до 18:00.

Юридических лиц: с 9:00 до 17:30.