Новости

Примсоцбанк открыл новый офис в Нижнем Новгороде

Примсоцбанк сообщает об успешном открытии и начале обслуживания клиентов в новом офисе, открывшемся в Нижнем Новгороде, по адресу ул. Белинского, 15.

В новом подразделении банка доступен широкий спектр услуг для корпоративных и частных клиентов, в том числе, кредиты наличными, кредитные карты, кредиты малому бизнесу, расчетно-кассовое обслуживание и многое другое.

Офис работает с понедельника по пятницу.

Обслуживание клиентов-физических лиц осуществляется с 9:00 до 18:00.
Юридических лиц: с 9:00 до 17:30.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
В тихом омуте деньги водятся: в ЦБ ожидают спокойного прохождения военно-операционного кризиса экономикой
Набиуллина объяснила, почему не стоит искусственно ослаблять рубль
Названы типы квартир, которые продаются сейчас со значительным дисконтом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании