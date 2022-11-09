Примсоцбанк запустил акцию на предоставление 5 млн рублей на покупку земельного участка

«Удачные дни» чтобы оформить ипотеку по программе «Своя земля» наступают в Примсоцбанке. С 15 ноября по 15 февраля 2023 года максимальная сумма кредита будет составлять 5 000 000 рублей.

Как отмечают специалисты банка, для многих россиян, акция – это возможность исполнить свою мечту о жизни в частном доме вдали от городской суеты и отметить Новый год в уютной обстановке за городом.

– Раньше максимальная сумма кредита составляла 2 миллиона, в рамках акции мы увеличили её до 5 миллионов. Важный момент – по программе можно приобрести не только земельный участок, но и небольшой домик без коммуникаций, обращаю внимание на то, что на таких условиях готовы кредитовать далеко не все Банки.



Как показывает практика, наши клиенты, как правило, отдают предпочтение участкам под строительство дома, однако земельные участки для ведения сельского хозяйства, cадоводства и огородничества также пользуются спросом, – прокомментировал Илья Ткачук, начальник отдела ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Сумма кредита по программе 300 000 до 5 000 000 рублей, ставка – от 12,4% до 14,5% годовых, первоначальный взнос – 20%. Отметим, в рамках программы можно получить дополнительную сумму денег на благоустройство участка.



Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.



Срок действия акции

15.11.2022 - 15.02.2023