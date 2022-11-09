Каждый шестой иркутянин мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее

Оптимальной продолжительностью новогодних каникул 4 из 10 иркутян считают утвержденные Правительством на 2023 год 9 дней. 1 из 3 россиян считает, что отдыхать на новогодние каникулы нужно меньше, 1 из 6 — больше.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob представители экономически активного населения Иркутска рассказали, какую продолжительность новогодних каникул считают оптимальной.

Отдыхать на Новый год от 1 до 3 дней хотели бы 15% иркутян. Новогодние каникулы от 4 до 6 дней считают оптимальными 14% опрошенных. 7% иркутян идеальной продолжительностью новогодних каникул назвали 7—8 дней отдыха. 40% иркутян устраивают утвержденные 9 дней каникул. Отдыхать больше установленного хотели бы 18% опрошенных: 8% — от 10 до 13 дней, 10% — 2 недели. 4% утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.

Женщин чаще мужчин устраивают утвержденные 9-дневные новогодние каникулы: 44% против 35% соответственно. Мужчины чаще женщин хотели бы отдыхать на Новый год 2 недели (12% против 7%).