Губернатор Иркутской области продлил действие указа о единовременной выплате в 200 тысяч рублей участникам СВО

Теперь выплата считается дополнительной мерой соцподдержки.

В указ №154-уг внесены изменения, согласно им, единовременная выплата участникам специальной военной операции является дополнительной мерой соцподдержки.

«Согласно документу, выплату могут получить граждане, проживающие в Приангарье, направленные через военный комиссариат региона для прохождения военной службы в частях Минобороны РФ, в отношении которых в период с 1 июля по 1 декабря 2022 года принято решение о заключении контракта о прохождении военной службы и назначении на воинскую должность войсковой части, выполняющей задачи на территориях ДНР, ЛНР и Украины, включенной в перечень, утвержденный военным комиссаром Иркутской области», – сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.