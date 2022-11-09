30% работодателей не повышали сотрудников в 2022 году

Сервис для поиска работы и персонала Работа.ру и сервис автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор провели совместное исследование и выяснили, сколько компании повышали своих сотрудников в 2022 году и что является ключевым критерием повышения.

Треть опрошенных работодателей рассказали, что в этом году в их компаниях не было повышений сотрудников.

38% представителей отметили, что в этом году повысили до 10% своих сотрудников, еще 18% повысили – 10-20% от всего коллектива. 5% компаний повысили 20-30% своего персонала.

Главные критерии при принятии решения повысить сотрудника – высокие результаты на работе и наличие необходимых навыков для новой должности, так ответили по 65% опрошенных работодателей. 55% респондентов отметили активность и инициативность в рабочих вопросах.

Также среди важных качеств сотрудника, который планирует продвижение по карьерной лестнице, – умение учится, так считают 44% работодателей.

Еще 37% отметили опыт работы, 32% – наличие коммуникативных навыков, а 27% – стаж работы в компании. Почти каждый пятый работодатель (17%) выделил позитивные отзывы коллег о работе сотрудника.

Наименее важным фактором работодатели назвали инициативу повышения – этот вариант ответила отметили только 4% респондентов.