Еще три новые электрозаправки открыла En+ Group в Приангарье

Они установлены в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске, а также в Усольском и Черемховском районах. Совсем недавно компания сообщила об открытии электрозаправок по дороге на Байкал. Таким образом, общее число станций, открытых En+ Group в Приангарье, возросло до 16. В настоящее время региональные власти активно прорабатывают вопрос получения субсидий на развитие сети зарядных станций в регионе, который входит в число лидеров по количеству электромобилей в России.

Новые открытые ЭЗС дают возможность для быстрой зарядки одновременно двух авто. В среднем, для заполнения на 80% емкости аккумулятора Nissan Leaf потребуется примерно 20 минут, а стоимость 100 километров пробега в два раза ниже, чем на бензиновом авто подобного класса.

Все электрозаправочные станции En+ Group оснащены современным и безопасным оборудованием российского производства. Оно обеспечивает полную надежность систем электромобиля во время зарядки. Для старта зарядной сессии владельцам экологичных автомобилей необходимо установить приложение EV-Time и пройти регистрацию.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Развитие зеленых технологий очень важно для En+ Group. Следование целям устойчивого развития проявляется во многих наших проектах, и сеть зарядных станций для электромобилей – один из них. Благодаря развитию инфраструктуры этот вид транспорта в регионе продолжает набирать популярность, особенно в областной столице, где электрокары встречаются все чаще. Мы прислушиваемся к просьбам автомобилистов и продолжаем открывать новые комплексы в самых востребованных местах региона. Надеемся на включение Иркутской области в список регионов – получателей субсидий на развитие сети зарядных станций с 2023 года.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

– Когда в городе появляется новая современная инфраструктура, это говорит о том, что территория развивается. Здесь мы видим: развитие идет еще и по новым экологическим стандартам. Совместно с компанией, с Правительством региона продолжим работу по появлению сети электрозаправок. Убежден, чем больше будет таких зарядных станций, тем охотнее люди станут переходить на транспортные средства, которые не вредят экологии.

С декабря 2020 года, когда были запущены в работу первые ЭЗС, их услугами воспользовались свыше 1500 клиентов. Общее количество зарядных сессии превысило 37 тысяч, а объем потребленной электроэнергии 230 тысяч киловатт-часов. Этого достаточно, чтобы проехать около 1,4 миллиона километров или почти 35 экваторов земли.

До конца года компания планирует открыть ЭЗС в Братске и Тулунском районе, благодаря чему сеть электрозаправок увеличится до 18. Кроме того, первая станция En+ Group до конца этого года также появится в аэропорту Красноярска. Курс на развитие экологичных технологий в промышленной и социальной политике En+ Group был задан еще основателем холдинга Олегом Дерипаской.