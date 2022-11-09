В Зелёный день клиенты Сбера получат максимально выгодные условия по СберКарте и до 15% за покупки в экосистеме

В Зелёный день Сбер делает миллионам клиентов выгодные предложения по Дебетовым и Кредитным СберКартам. Три дня подряд, с 10 по 12 ноября, владельцы таких карт будут получать повышенный кешбэк бонусами в размере 10% — за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров Сбера, рассказали SIA.RU в компании.

Обладатели подписки СберПрайм+ , а также клиенты СберПремьер , СберПервый или Sber Private Banking получат по своим Дебетовым и Кредитным СберКартам повышенные начисления в размере 15% - также за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров экосистемы.

Причём клиентов, подавших заявку на открытие новой Кредитной СберКарты с 10 по 12 ноября, ожидает ещё один бонус — рекордно низкая ставка 9,8% годовых на все операции, совершенные до 31 декабря 2022 года.

Клиенты, оформившие свои первые Дебетовые и Кредитные СберКарты с 10 по 12 ноября, будут получать повышенный кешбэк бонусами до 31 декабря в размере 10%, а подписчики СберПрайм+, клиенты СберПремьер, СберПервого и Sber Private Banking - 15%.

Повышенные бонусы можно будет получить за покупки в СберМаркете, СберМегаМаркете, Самокате, ЕАПТЕКЕ, СберМобайле, Ситидрайве, СберДиске, Okko, Кухне на районе.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

«Наши клиенты хорошо знакомы с Дебетовой СберКартой — многие пользуются ею больше двух лет, оценили её выгоду и знают, что условия по ней подстраиваются под их поведение и траты. В этом году мы решили улучшить условия по СберКарте, предлагая повышенный кешбэк бонусами для новых и текущих клиентов. А наша Кредитная СберКарта уже является самой выгодной в стране по версии Frank RG, её условия очень просты и предельно прозрачны, но в честь Дня рождения Сбера мы предлагаем улучшенные условия на новые карты – рекордно низкую ставку 9,8% на всё».

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.