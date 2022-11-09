Транспортный каркас автодорог местного значения создан в Иркутской области

В перечень вошли 1074 участка автомобильных дорог в 45 населённых пунктах. Это районные центры и крупные посёлки, где проживает не менее шести тысяч человек. Общая протяжённость участков составляет 1061 километр.



Фото с сайта правительства Иркутской области

Для остальных населённых пунктов мы создали аналог нацпроекта, в который вошли важные дороги местного значения, ведущие к социально важным объектам, либо имеющие высокую интенсивность движения. На их ремонт мы будем выделять средства из областного бюджета, –

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона разрабатывает порядок предоставления субсидии, распределять её начнут с 2023 года.

– Иркутская область является участником национального проекта «Безопасные качественные дороги», но он охватывает трассы регионального значения и крупных городов: Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Черемхово и Братска.сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.– Создание транспортного каркаса шло полтора года. Свои предложения давали главы местных и районных администраций. Мы встречались с представителями каждого муниципального образования, выезжали на места, и в итоге определили приоритетность дорожной сети. Так, например, в посёлке Жигалово в транспортный каркас вошло 20 участков дорог, в Усть-Ордынском - 15, в Ербогачёне - 21. Полный список объектов находится на сайте министерства, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.Ремонт участков, вошедших в транспортный каркас, планируется проводить за счёт средств областного бюджета.При этом будут действовать и другие программы по предоставлению субсидий.