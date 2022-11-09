97% трудоспособного населения Сибири пользуются цифровыми банковскими сервисами в повседневной жизни

Каждый день используют мобильный и интернет-банк 57% сибиряков в возрасте от 18 до 65 лет. Более половины имеют опыт онлайн-кредитования. Каждый пятый финансово активный сибиряк уже пользуется банковской биометрией. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

57% опрошенных жителей СФО пользуются мобильным и интернет-банком каждый день, еще 30% несколько раз в неделю. 10% делают это время от времени, несколько раз в месяц и 1% очень редко. Только 3% не пользуются услугами цифрового банкинга.

19% респондентов пользуются банковской биометрией. Еще 32% сибиряков пока не пользовались банковской биометрией, но хотят воспользоваться. Еще треть (36%) не собираются делать это ни при каких условиях и 13% – не знают, что такое банковская биометрия.

Более половины опрошенных (54%) получали кредиты онлайн. 29% из них делали это неоднократно, 25% - один раз. 14% пока не брали кредиты с помощью дистанционных каналов банковского обслуживания, но готовы это сделать. Почти треть респондентов (32%) не намерены брать кредиты без похода в офис банка.

32% не против взять ипотечный кредит онлайн (7% определенно готовы, 25% скорее готовы). 47% не хотят брать ипотеку дистанционно (17% определенно не готовы, 30% скорее не готовы). Каждый пятый (21%) не знает, что такое цифровая ипотека.

У 6% сибиряков отношению к цифровым банковских услугам за последний год улучшилось – они стали пользоваться такими услугами чаще, чем раньше. 64% используют его так же часто, как делали это до санкций, еще 23% - так же редко, как год назад. Лишь у 7% это отношение ухудшилось: они стали пользоваться цифровым банкингом в последний год реже, чем раньше, или перестали совсем.

*Опрос проводился 27 октября – 7 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.