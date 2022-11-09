Мэрия Иркутска попросила областные власти помочь купить городу новые автобусы

Заместитель мэра Иркутска Татьяна Макарычева во время прямого эфира 9 ноября сообщила, что администрация города попросила областные власти купить 30 новых автобусов, чтобы решить транспортную проблему.

«Мы обращение написали и председателю правительства Иркутской области и заксобранию, Ведерникову (Александр Велерников – председатель регионального законодательного собрания – прим. ред.) направили, что просим оказать поддержку в покупке 30 автобусов для того, чтобы мы с вами могли передвигаться по городу Иркутску вне зависимости от садоводческих маршрутов в комфорте, уюте», – сообщила Макарычева.

Спикер пояснила, что сейчас более 30 автобусов отправляются в садоводства, из-за чего наблюдается нехватка транспорта на городских маршрутах. Татьяна Макарычева выразила надежду, что проблему удастся решить, что позволит улучшить ныненюю ситуацию.