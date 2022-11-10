Проект по запуску низкопольных трамваев в Иркутске запланировали на 2023 год

Заместитель мэра Иркутска Татьяна Макарычева во время прямого эфира 9 ноября заявила, что в городе на 2023 год запланировали проект по запуску низкопольных трамваев.

«Мы на следующий год запланировали проектирование более 2 километров, и мы будем стремиться к тому, чтобы у нас была возможность непосредственно пускать трамваи, которые большей вместимостью, низкопольные, плюсом они будут длиннее», – заявила Макарычева.

Также представитель городской власти выразила надежду, что в 2023 году начнется и замена электротранспорта в Иркутске – для полного его обновления городу необходимо 15 млрд рублей.

В 2024 году же в рамках программы «Чистый воздух» планируется приобретение 10 трамваев.