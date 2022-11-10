Американская экономика не выдержит ставку ФРС выше 6% - аналитики

Эксперты рынка не исключают падения мировых фондовых индексов на фоне сложной экономической ситуации и повышения ставок ведущими центробанками. При этом они прогнозируют, что в США тренд на ужесточение монетарной политики продлится только до середины следующего года, так как высокие ставки губительны для экономики. Такие мнения были озвучены на онлайн-конференции «Мировые рынки: слабость экономики и рост на надеждах», которую провел Finam.ru.

Октябрь оказался позитивным для фондовых рынков, причем ралли на Уолл-Стрит было обусловлено в первую очередь надеждами инвесторов на смягчение монетарной политики ФРС США. Однако прогнозы не оправдались — в начале ноября американский центробанк не только четвертый раз подряд повысил ставку на 75 б. п., но и дал инвесторам «ястребиный» сигнал. Этот фактор оказывает на рынки сильное давление, подчеркивает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Тем не менее катастрофического падения фондовых индексов, как и избыточного ужесточения монетарной политики, ожидать не стоит, полагает г-жа Беленькая: «Мы ожидаем повышения ставки до 4,5-4,75% в I квартале 2023 года, затем возможна пауза для оценки влияния на инфляцию».

Ужесточение монетарной политики продлится примерно до середины следующего года, добавляет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: «Ставку выше 6% американская экономика не выдержит — могут начаться массовые банкротства». По мнению эксперта, благодаря повышению процентных ставок, который действует с временным лагом, а также опасениям глобальной рецессии мировым регуляторам уже в следующем году удастся замедлить инфляцию. «Впрочем, инфляция останется повышенной по сравнению с историческими значениями, быстро справиться с ней не удастся», — уверен он.

В текущих условиях лучше использовать защитные инструменты, отмечает стратег по фондовым рынкам ИК Freedom Finance Global Михаил Степанян: «Мы рекомендуем ориентироваться на консервативный портфель и повышать долю облигаций, а также защитных активов (здравоохранение, коммунальные услуги, товары массового потребления)». По его мнению, привлекательность также сохраняет ИТ: «Вероятно, давление на технологические компании будет сохраняться в течение всего 2023 года. Однако надо учитывать, что сектор обладает сильными среднесрочными трендами, поэтому если инвесторы готовы “пересидеть” просадку, не стоит закрывать все позиции по технологическим компаниям».

А вот от покупки драгметаллов, которые принято считать защитными, эксперты пока советуют отказаться. «Рост процентных ставок от ведущих центробанков снижает рост стоимости золота. К драгметаллам стоит приглядываться, когда инфляция покажет устойчивые признаки замедления», — объясняет шеф-редактор телеграм-канала InvestFuture Евгений Попов.

На горизонте ближайших 12 месяцев справедливая цена золота может достичь отметки $1900 за тройскую унцию, прогнозирует г-жа Беленькая: «Однако пока центральные банки продолжают ужесточать ДКП, золото, скорее всего, будет торговаться ближе к $1700 за тройскую унцию».