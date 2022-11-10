Инвестор – об особенностях покупки квартир по доверенности

Объём предложения квартир, которые продаются по доверенности в Москве, растёт. Инвестор Екатерина Сивова рассказала о том, стоит ли приобретать такие лоты и есть ли альтернатива доверенностям в нынешних условиях.

Екатерина Сивова, руководитель проектов инвестиционной компании Garnet:

– В абсолютном большинстве случаев мы не покупаем квартиры по доверенности. Исключением может быть лишь ситуации, когда предложение очень выгодное, и у нас есть возможность на 100% проверить юридическую чистоту сделки. Ещё более сложным случаем является, ситуация, когда доверенности выдана нотариусом другой страны. В этом случае проверить актуальность доверенности крайне сложно.

Уровень дисконта, который даётся собственниками, зависит от того, насколько срочно нужно продать объект и от его конкретной ситуации. Если человек уехал в Турцию и хочет там получить ВНЖ, то он будет продавать объект, стоящий 8 млн рублей и за 6—7 млн рублей. Если же человек может ждать продажи несколько месяцев, то дисконт будет существенно ниже.

Сегодня банки не очень лояльны к сделкам, совершаемым по доверенности. Так, часто финансовые организации готовы выдавать ипотеку на квартиры, продаваемые по доверенности, но эта доверенность должна быть по форме того банка, где использованы чёткие и выверенные формулировки.

Продажа жилья по договору дарения, как альтернатива доверенности, есть. Такая практика не является чем-то уникальным, такое было и раньше. Здесь важно, чтобы владелец чётко понимал, то кому он передаёт объект в дар и какой нужно будет заплатить налог, получая объект по дарению. Так, стоит учитывать, что при дарении повышенный налог на продажу имущества.