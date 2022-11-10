Жители Москвы и Петербурга самые активные российские инвесторы в недвижимость Дубая

Эксперт по рынку недвижимости Дубая Лев Лукович проанализировал российский инвестиционный спрос на жильё в Эмирате со стороны жителей крупнейших городов России и выяснил, что почти 7 из 10 сделок совершается клиентами из Москвы.

В октябре – ноябре 2022 года инвестиционный спрос на покупку недвижимости в Дубае со стороны клиентов из 16 российских городов-миллионников возглавила Москва. Доля обращений со стороны клиентов из этого мегаполиса составила 67,4%.

Вторую строчку по числу обращений в рамках того же периода занял Санкт-Петербург. Доля запросов из Северной столицы относительно общего числа запросов составила 5,6%.

Третью строчку по уровню интереса к инвестициям в недвижимость Дубая разделили Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск. Доля каждого из этих российских городов в октябре – ноябре 2022 года составила 4,7%.

«Сейчас у инвесторов из России популярен проект Dubai Creek Harbour. Эта локация позиционируется как третий центр Дубая и где будет построена ещё одна башня, которая побьёт рекорд Бурдж-Хали́фа. Также могу сказать, что интересны объекты в уже обустроенных кварталах города, таких Central Park, где сейчас целый комплекс был реализован менее чем за 2 часа», – отметил риэлтор агентства недвижимости Altair Real Estate Dubai Лев Лукович.

По словам эксперта, инвесторы, выбирая объект, прежде всего смотрят на локацию и на застройщика, которые ведёт работы.

«Очень высокий сегодня спрос на разрекламированные места и меньше интереса к перспективным кварталам даже при условии того, что потенциал доходности там выше. Так, часто перспективы связаны с появлением метро в каких-то районах. Например, скоро метро построят в районе JVC, и цены в этой локации вырастут. Сейчас же инвестору зайти в это место можно по относительно низким ценам, начиная от $150 тыс. На данный момент среднегодовая доходность недвижимости в Дубае при сдаче в аренду составляет около 10%», – резюмировал представитель компании Altair Real Estate Dubai.